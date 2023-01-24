Испытания человечества далеко не закончились

Тяжелая обстановка на мировой арене подталкивает жителей нашей страны и всей планеты к изучению наследия выдающихся пророков. Разумеется, в такой сложной ситуации хочется хотя бы немного приоткрыть завесу тайны и заглянуть в будущее. Однако, судя по всему, ничего хорошего предстоящие годы нам не сулят. По крайней мере, тревожное предсказание выдающегося медиума Вольфа Мессинга не вселяет оптимизм.



В интернет-пространстве активно обсуждают его предсказание по поводу Третьей мировой войны. Пророк был уверен, что конфликт начнется с небольшой территории, а затем разрастется до глобальных масштабов.



Конечно, многим на ум тут же пришла ситуация на территории украинского государства. Впрочем, любой военный конфликт часто начинается с небольшой распри, к которой позже подключаются другие страны.



Как бы там ни было, Мессинг уверял, что Третья мировая война будет очень кровопролитной.

"Гибели избежать не удастся", – так, по имеющейся информации, провидец говорил о новом глобальном конфликте.

