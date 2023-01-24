"Гибели избежать не удастся": всплыло жуткое предсказание Мессинга о Третьей мировой войне

"Гибели избежать не удастся": всплыло жуткое предсказание Мессинга о Третьей мировой войне
Фото: www.unsplash.com
Испытания человечества далеко не закончились

Тяжелая обстановка на мировой арене подталкивает жителей нашей страны и всей планеты к изучению наследия выдающихся пророков. Разумеется, в такой сложной ситуации хочется хотя бы немного приоткрыть завесу тайны и заглянуть в будущее.  Однако, судя по всему, ничего хорошего предстоящие годы нам не сулят. По крайней мере, тревожное предсказание выдающегося медиума Вольфа Мессинга не вселяет оптимизм.

В интернет-пространстве активно обсуждают его предсказание по поводу Третьей мировой войны. Пророк был уверен, что конфликт начнется с небольшой территории, а затем разрастется до глобальных масштабов.

Конечно, многим на ум тут же пришла ситуация на территории украинского государства. Впрочем, любой военный конфликт часто начинается с небольшой распри, к которой позже подключаются другие страны.

Как бы там ни было, Мессинг уверял, что Третья мировая война будет очень кровопролитной.

"Гибели избежать не удастся", – так, по имеющейся информации, провидец говорил о новом глобальном конфликте.

Источник: Ftimes.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Варшаве открыто объявили о планах раздела Украины

С заявлением выступил экс-глава МИД

Италия обозначила одно условие мирных переговоров Киева и Москвы

Европейцы готовы воздействовать на Украину, но не задаром

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей