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Тяжелая обстановка на мировой арене подталкивает жителей нашей страны и всей планеты к изучению наследия выдающихся пророков. Разумеется, в такой сложной ситуации хочется хотя бы немного приоткрыть завесу тайны и заглянуть в будущее. Однако, судя по всему, ничего хорошего предстоящие годы нам не сулят. По крайней мере, тревожное предсказание выдающегося медиума Вольфа Мессинга не вселяет оптимизм.
В интернет-пространстве активно обсуждают его предсказание по поводу Третьей мировой войны. Пророк был уверен, что конфликт начнется с небольшой территории, а затем разрастется до глобальных масштабов.
Конечно, многим на ум тут же пришла ситуация на территории украинского государства. Впрочем, любой военный конфликт часто начинается с небольшой распри, к которой позже подключаются другие страны.
Как бы там ни было, Мессинг уверял, что Третья мировая война будет очень кровопролитной.
"Гибели избежать не удастся", – так, по имеющейся информации, провидец говорил о новом глобальном конфликте.
С заявлением выступил экс-глава МИД
Европейцы готовы воздействовать на Украину, но не задаром