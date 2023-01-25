"Крушение пушистого корабля": кот-акробат не справился со сложным трюком

"Крушение пушистого корабля": кот-акробат не справился со сложным трюком
Фото: www.unsplash.com
Врожденная грациозность не спасла пушистого

Коты являются одними из самых любознательных животных. Они вечно вертятся под ногами и частенько ставят хозяев в весьма неловкое положение. Так, один пушистый товарищ оказался настолько привязанным к своей владельце, что не позволяет ей даже ходить в душ в одиночестве.

Усатый друг человека пробрался в ванную комнату, где начал мешать дорогой хозяйке принимать горячие воды. Пушистый взгромоздился на бортик ванны и стал вальяжно там прогуливаться. Однако карма достигла мелкого преступника.

Стоит отметить, что котик обладает весьма внушительными размерами. Рыжий хулиган покрыт пушистой шерстью, которая, судя по всему, немного мешает ему маневрировать. Как бы там ни было, вероломное вторжение в ванную комнату и прогулка по бортику
завершились для котика падением в воду.

"Крушение пушистого корабля", – с юмором подписали видеоролик хозяева пушистика.


Забавная запись подняла настроение интернет-пользователям. Многие признаются, что домашние питомцы стали настоящим антистрессом для своих хозяев в тяжелых эмоциональных ситуациях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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