Тучи ворон кружат над Киевом: найдено мистическое объяснение

Тучи ворон кружат над Киевом: найдено мистическое объяснение
Фото: www.unsplash.com
Окружающий мир удивительным образом отреагировал на бесчинства режима

Украинское государство столкнулось с настоящим нашествием ворон – пернатые большими стаями кружат над домами в столице Незалежной. Странному явлению уже нашли любопытное объяснение.

Некоторое время назад информационное пространство взорвал видеоролик из столицы украинского государства. Целые полчища зловещих ворон оккупировали город и снуют в небесах над столичными улицами, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Любопытным объяснением странного явления поделился первый заместитель российского постпреда при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Высокопоставленный дипломат считает, что вороны могли стать своего рода карой небесной за антирелигиозные действия киевского режима, передает телеканал "360".



В социальных сетях он осудил "спонсируемое государством богохульство", отмечает "Радио 1". Как известно, представители украинских властей всячески поощряют гонения на священнослужителей, погромы в церквях и даже разрушения важных религиозных центров. Возможно, на действия Киева решили "обратить внимание" высшие силы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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