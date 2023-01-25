Окружающий мир удивительным образом отреагировал на бесчинства режима

Украинское государство столкнулось с настоящим нашествием ворон – пернатые большими стаями кружат над домами в столице Незалежной. Странному явлению уже нашли любопытное объяснение.



Некоторое время назад информационное пространство взорвал видеоролик из столицы украинского государства. Целые полчища зловещих ворон оккупировали город и снуют в небесах над столичными улицами, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".



Любопытным объяснением странного явления поделился первый заместитель российского постпреда при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Высокопоставленный дипломат считает, что вороны могли стать своего рода карой небесной за антирелигиозные действия киевского режима, передает телеканал "360".