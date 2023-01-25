Пост о фильме "Лучшие в аду" Евгения Пригожина стал самым комментируемым за всю историю платформы ЯRUS

Пост о фильме "Лучшие в аду" Евгения Пригожина стал самым комментируемым за всю историю платформы ЯRUS
Фото: пресс-служба
К российской социальной сети уже присоединились 9 млн пользователей

Аналитики платформы ЯRUS назвали премьеру фильма "Лучшие в аду" Евгения Пригожина одним из знаковых событий прошлого года. Трейлер остросюжетной киноновинки набрал в социальной сети более 3 млн просмотров, а сам фильм – более 102 млн просмотров.

Свыше 9 млн человек пользуются российской социальной сетью ЯRUS. Из них 7 млн зарегистрировались в прошлом году. Месяцем активного роста стал март, когда на платформе ежедневно регистрировалось до 350 тыс. новых пользователей. В результате ЯRUS вышел в лидеры по скачиваниям в категории "социальные сети" на Android, в iOS и Google Play.

Среди наиболее ярких событий за год стала премьера новой отечественной киноленты "Лучшие в аду". Она прошла с 5 по 11 октября 2022 года. Только за одну неделю фильм собрал 4,5 млн просмотров, а за две недели данный показатель превысил 100 млн. Кроме того военная драма "Лучшие в аду" стала самой комментируемой за всю историю социальной сети.

Зрители отметили яркие натуралистичные спецэффекты, злободневную тематику и иные достоинства фильма. Интересна также история его создания. Известно, что в написании сценария принимал участие Алексей Нагин. Штурмовик имел богатый боевой опыт, однако в прошлом году он погиб на задании, за что получил звание Героя России посмертно. Инициатором съемок выступил Евгений Пригожин. Бизнесмен регулярно поддерживает патриотические проекты, в том числе связанные с киноискусством. Ранее вышел его фильм "Солнцепёк", сюжет которого отсылает к событиям на Донбассе 2014 года.

При этом, "Лучшие в аду" – кино совсем иного рода, в нем не прослеживается четкая привязка к событиям новейшей истории. Да и персонажи – это скорее некие собирательные образы, типажи с позывными вместо имен. Тем не менее любому современнику понятен символизм данной киноленты. В ней отражены злободневные темы, образы современных русских героев, духовно-нравственные посылы. Кинолента привлекла внимание как киноманов, так и экспертов, от военных аналитиков до психологов.

На платформе ЯRUS также прошел розыгрыш по мотивам полюбившегося зрителям фильма. Для участия необходимо было ответить на вопросы, в том числе и о любимых кинолентах на военную тематику. Победители получили постеры с автографами актеров "Лучших в аду".

Также в прошлом году в российской соцсети прошел конкурс для пользовательниц "Мисс ЯRUS". Кроме того, платформа стала партнером новой российской киноленты "Папы против мам" и ежегодной премии "Фонтанка.ру – Признание и влияние".

Разработчики уже поделились планами на 2023 год. Они собираются расширить систему монетизации контента, а также внедрить возможность запуска третированной рекламы самими пользователями и другие полезные функции.

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