Нежности котенка и курицы умилили россиян – видео

Нежности котенка и курицы умилили россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Иногда очень разные животные могут найти общий язык

Обычно правила животного мира продиктованы инстинктами, однако иногда и в этой системе бывают исключения. Так, большой интерес у интернет-пользователей вызвал видеоролик, на котором показано, как крепко могут дружить котенок и курица.

Казалось бы, пернатая является частью обычного рациона кошачьих. Однако не в этом случае. Судя по всему, маленький котенок пока не может понять, что перед ним находится его потенциальный обед. Теплые чувства овладели сердцем усатого малыша, и он с лаской и любовью отнесся к курочке.

На видеозапись попал момент с нежными обнимашками двух представителей разных миров. Котик с огромным интересом вертится вокруг курочки, старается погладить ее и требует ласки к себе.



Стоит отметить, что пернатая абсолютно не против. Курица также с большим расположением относится к котенку. Необычные друзья много времени проводят вместе и научились отлично ладить. Ролик очень понравился интернет-пользователям, которых умилили отношения между усатым и пернатой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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