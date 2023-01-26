Нежности котенка и курицы умилили россиян – видео

Иногда очень разные животные могут найти общий язык

Обычно правила животного мира продиктованы инстинктами, однако иногда и в этой системе бывают исключения. Так, большой интерес у интернет-пользователей вызвал видеоролик, на котором показано, как крепко могут дружить котенок и курица.



Казалось бы, пернатая является частью обычного рациона кошачьих. Однако не в этом случае. Судя по всему, маленький котенок пока не может понять, что перед ним находится его потенциальный обед. Теплые чувства овладели сердцем усатого малыша, и он с лаской и любовью отнесся к курочке.



На видеозапись попал момент с нежными обнимашками двух представителей разных миров. Котик с огромным интересом вертится вокруг курочки, старается погладить ее и требует ласки к себе.





Стоит отметить, что пернатая абсолютно не против. Курица также с большим расположением относится к котенку. Необычные друзья много времени проводят вместе и научились отлично ладить. Ролик очень понравился интернет-пользователям, которых умилили отношения между усатым и пернатой.

