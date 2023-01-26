Эксперт расшифровала поданный Путиным знак на встрече в МГУ

Эксперт расшифровала поданный Путиным знак на встрече в МГУ
Фото: пресс-служба Президента России
Лидер продемонстрировал свое отношение к студентам

Российский президент Владимир Путин в честь международного Дня студента встретился с учащимися МГУ. Журналисты обратили внимание, что на мероприятии политик появился в нетипичном для себя виде – без галстука. Обычно, он редко появляется без него на публике. Эксперт по этикету Татьяна Николаева рассказала, что может означать этот знак со стороны главы государства.

По ее словам, такой комплект одежды хорошо подходит к проводиму празднику. Она считает, что именно в таком виде лучше всего проводить общение со студентами – это никого не напрягает и располагает к искренности. 

Специалист предположила, что таким жестом Владимир Путин хотел подчеркнуть, что не является начальником, а лишь тем, кто хотел обсудить насущные проблемы с молодым поколением по душам. И внешний вид должен был показать, что студенты, как и президент, могут общаться друг с другом свободно. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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