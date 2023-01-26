Особым интересом пользуются театры и музеи

Российская столица всегда вызывала огромный интерес у зарубежных туристов, а также внутренних путешественников. Как подсчитали статисты, только за минувший год культурные мероприятия, организованные в Московской области, посетили более 72 миллионов раз.



Больше всего гостей этого российского региона заинтересовали заведения культурно-досугового типа. Кроме того, люди часто посещали подмосковные театры и музеи, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Отдыхающие в Подмосковье гости также не обошли своим вниманием концертные площадки и кинотеатры. В целом, досуг в этом регионе организован на высоком уровне и может удовлетворить потребности любого туриста.



