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Российская столица всегда вызывала огромный интерес у зарубежных туристов, а также внутренних путешественников. Как подсчитали статисты, только за минувший год культурные мероприятия, организованные в Московской области, посетили более 72 миллионов раз.
Больше всего гостей этого российского региона заинтересовали заведения культурно-досугового типа. Кроме того, люди часто посещали подмосковные театры и музеи, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Отдыхающие в Подмосковье гости также не обошли своим вниманием концертные площадки и кинотеатры. В целом, досуг в этом регионе организован на высоком уровне и может удовлетворить потребности любого туриста.
Власти опасаются, что Москва первой нанесет удар