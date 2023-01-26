Жизнь приготовила нам новые испытания

В последние годы жителям России да и всего мира приходится существовать в состоянии постоянной тревоги. События, развернувшиеся на международной арене говорят о том, что спокойные времена наступят не скоро. Масло в огонь добавило недавно всплывшее пророчество знаменитой болгарской ясновидящей Ванги.



Провидица говорила, что именно наступивший год станет переломным моментом не только для России, но и для всего мира. Стоит отметить, что предсказания медиумов обычно содержат достаточно расплывчатые формулировки. Так, на 2023 год Ванга предсказала взрыв некой звезды, который изменит все бытие.



О чем конкретно идет речь, сказать сложно. Однако очевидно, что перемены будут иметь глобальный характер. Более того, Ванга утверждала, что изменения коснутся даже пространства и течения времени.



Кроме того, по словам болгарской ясновидящей, нашу планету ждут страшные природные катаклизмы, наводнения и землетрясения. Если все так, как утверждала провидица, текущий год может стать настоящим адом на земле. При этом нужно помнить, что многие пророчества Ванги уже сбылись. Таким образом, перспективы на этот год очень сложно назвать радужными.

