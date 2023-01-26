Пригожин объяснил сделанное Стрелкову предложение вступить в ряды ЧВК "Вагнер"

Пригожин объяснил сделанное Стрелкову предложение вступить в ряды ЧВК "Вагнер"
Фото: t.me/orchestra_w
Экс-министр обороны ДНР может отказаться от слов и перейти к делу

Евгений Пригожин прокомментировал ответ экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на его предложение "влиться" в ряды ЧВК "Вагнер".

Ранее Стрелков заявил, что готов рассмотреть вариант стать одним из бойцов, однако настаивал на том, чтобы этот вопрос решался лично с ним, а не посредством Telegram.

"Безусловно, я мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным и считаю, что вся его демагогия – это исключительно пиар и попытка срубить копеечку по-легкому. Но для того, чтобы либо охладить его пыл, либо убедиться в том, что чушь, которую он несет, на мой взгляд, имеет смысл, пускай приезжает. Сумеет воевать – хорошо. Убежит – будем считать дезертиром. Погибнет – похороним, как положено", – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, ранее Стрелков не раз критиковал деятельность ЧВК "Вагнер". Его заявления привлекли внимание предпринимателя. Евгений Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР стать одним из членов ЧВК "Вагнер".


Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник
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