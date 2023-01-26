Пригожин объяснил сделанное Стрелкову предложение вступить в ряды ЧВК "Вагнер"

Экс-министр обороны ДНР может отказаться от слов и перейти к делу

Евгений Пригожин прокомментировал ответ экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на его предложение "влиться" в ряды ЧВК "Вагнер".



Ранее Стрелков заявил, что готов рассмотреть вариант стать одним из бойцов, однако настаивал на том, чтобы этот вопрос решался лично с ним, а не посредством Telegram.

"Безусловно, я мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным и считаю, что вся его демагогия – это исключительно пиар и попытка срубить копеечку по-легкому. Но для того, чтобы либо охладить его пыл, либо убедиться в том, что чушь, которую он несет, на мой взгляд, имеет смысл, пускай приезжает. Сумеет воевать – хорошо. Убежит – будем считать дезертиром. Погибнет – похороним, как положено", – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, ранее Стрелков не раз критиковал деятельность ЧВК "Вагнер". Его заявления привлекли внимание предпринимателя. Евгений Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР стать одним из членов ЧВК "Вагнер".



