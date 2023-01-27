Нежная забота молодого человека о коте умилила россиян – видео

Нежная забота молодого человека о коте умилила россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Парень и котик явно давно спелись

Домашние животное привносят в жизни хозяев самые теплые эмоции. Хвостатые друзья человека способны вызвать умиление даже у суровых мужчин. Часто бывает, что по-настоящему дружеские отношения формируются между четвероногими товарищами и представителями сильного пола. Отличный тандем вышел из молодого человека и крупного рыжего кота.

Хозяин и питомец настолько спелись, что даже спят в одной постели. При этом рыжий друг человека весьма необычным образом привык отходить в объятия Морфея. Котик с комфортом укладывается на спинку, раскидывает в разные стороны передние и задние лапки и в таком положении сладко засыпает.

Необычное поведение хвостатого любимца явно трогает его владельца за самое сердце. Молодой человек с умилением наблюдает за своим пушистым сожителем. Более того, он даже заботливо укрывает котика одеялом. Нежности человека и зверька растрогали интернет-пользователей.



Видеоролик, на который попал момент отхода ко сну человека и зверя набрал большое количество просмотров в социальных сетях. Забавный котик пришелся по душе людям. Действительно, четвероногие малыши – настоящий антистресс и источник позитивных эмоций для своих хозяев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Обучат и кинут в бой: у ВС РФ нашлось хитрое средство от танков "Леопард" и "Абрамс"

И на западную старуху бывает проруха

Армия России вошла в Угледар: последние новости с линии фронта в ДНР

Российские бойцы продолжают планомерное продвижение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей