Нежная забота молодого человека о коте умилила россиян – видео

Парень и котик явно давно спелись

Домашние животное привносят в жизни хозяев самые теплые эмоции. Хвостатые друзья человека способны вызвать умиление даже у суровых мужчин. Часто бывает, что по-настоящему дружеские отношения формируются между четвероногими товарищами и представителями сильного пола. Отличный тандем вышел из молодого человека и крупного рыжего кота.



Хозяин и питомец настолько спелись, что даже спят в одной постели. При этом рыжий друг человека весьма необычным образом привык отходить в объятия Морфея. Котик с комфортом укладывается на спинку, раскидывает в разные стороны передние и задние лапки и в таком положении сладко засыпает.



Необычное поведение хвостатого любимца явно трогает его владельца за самое сердце. Молодой человек с умилением наблюдает за своим пушистым сожителем. Более того, он даже заботливо укрывает котика одеялом. Нежности человека и зверька растрогали интернет-пользователей.





Видеоролик, на который попал момент отхода ко сну человека и зверя набрал большое количество просмотров в социальных сетях. Забавный котик пришелся по душе людям. Действительно, четвероногие малыши – настоящий антистресс и источник позитивных эмоций для своих хозяев.

