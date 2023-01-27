Люди массово ринулись в магазины: все скупают один вид товаров

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С начала года в России резко увеличился спрос населения на строительные материалы. К примеру, за январь 2023-го россияне стали чаще покупать такие товары в среднем в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такую информацию приводят представители гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".
По их словам, больше всего народ скупает все для отделки и строительства. Они полагают, что тенденция связана со стабилизацией ситуации на рынке – раньше те, кто занимался ремонтом, ожидали более благоприятных условий для покупки продукции. Сейчас же, когда местные производители решили большинство проблем, связанных с логистикой и производством, а цены прекратили резкие перепады.
Продавцы утверждают, что самый высокий интерес к строительным товарам в Волгограде и Екатеринбурге. Там спрос вырос в 2,9 и 2,8 раз соответственно. Похожие значения зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Примерно в 2 раза стали чаще покупать продукцию в строймагазинах жители Челябинска, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
Эксперты уверяют, что из-за повышенного спроса дефицита стройматериалов не ожидается, поскольку российские производители смогли серьезно укрепить свои позиции на рынке.
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