Около 2 млн человек посетили в 2022 году Музейный город ВДНХ

Только центр "Космонавтика и авиация" принял 570 тысяч посетителей

Порядка двух миллионов москвичей и туристов посетили музеи ВДНХ в прошлом году. Наибольшей популярностью пользуются павильон "Макет Москвы", а также Музей гаража особого назначения ФСО России.

Однако наиболее популярной выставочной площадкой оказался центр "Космонавтика и авиация", принявший порядка 570 тыс. человек. Второе место занимает "Макет Москвы" – там побывали свыше 442,5 тыс. гостей. Третье место занимает Музей гаража особого назначения ФСО России, который посетили порядка 180 тысяч человек.

"Сегодня на ВДНХ есть больше 20 современных музейных пространств. В прошлом году их посетили два миллиона человек. Здесь работают постоянные и временные экспозиции в разных форматах. Они рассчитаны на детей и взрослых с самым широким кругом интересов – от науки и техники до искусства и культуры. Выставочные площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ. Сейчас это уже не просто отреставрированные павильоны, а настоящие точки притяжения для москвичей и гостей города", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Экспозиционные пространства располагаются в центре ВДНХ, объединенные в "Музейный город". Туда входят музей славянской письменности "Слово", Музей кино, парк "Россия – моя история" и остальные. Для гостей разработаны специальные тематические маршруты с несколькими объектами.