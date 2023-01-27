Классные руководители смогут вносить данные о достижениях учеников в "Портфолио учащегося"

Классные руководители смогут вносить данные о достижениях учеников в "Портфолио учащегося"
Фото: АГН Москва
В электронном сервисе появились новые удобные опции как для учителей, так и для школьников

Классные руководители смогут загружать данные об экскурсиях, походах, конкурсах и общественных акциях, а также результатах детей на олимпиадах и соревнованиях в "Московской электронной школе". Функционал позволяет добавлять информацию об участии детей в мероприятиях – экскурсиях, акциях, походах и конкурсах.

"Новая опция сервиса не только сделает цифровое портфолио более полным и всеохватывающим, но также расширит наставнические возможности классных руководителей и будет содействовать укреплению их отношений с учениками и родителями", – указала замглавы Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

Новая функция позволяет учителям фиксировать достижения учеников в школьных событиях и помогать им в творческом и профессиональном развитии. В портфолио будет представлена подробная информация об успехах учеников.

А еще в сервисе "Портфолио учащегося" появилась возможность  отправлять информацию об ошибке при выявлении некорректных данных – этим могут заниматься и дети, и родители. Достаточно лишь кликнуть на достижение или событие на временной школе, а затем воспользоваться опцией "Сообщить об ошибке". 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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