Мой дед во время ВОВ был главным инженером шахты и мог отсиживаться дома, но оставил четверых детей и ушел воевать — Пригожин

Бизнесмен прокомментировал трагедию семьи, которой не дали с почестями похоронить погибшего в СВО сына

Евгений Пригожин в беседе с журналистами рассказал о трагедии семьи Ульяненко из ЯНАО, в которой 6 декабря на спецоперации погиб сын и брат. При этом в местной администрации по-предательски проигнорировали геройскую гибель земляка, не оказав помощи даже в организации почетного захоронения защитника Отечества.



Представители редакции "Вечернего курьера" обратились к бизнесмену Пригожину с просьбой прокомментировать резонансную историю, когда семья бойца ЧВК "Вагнер" Виктора Ульяненко столкнулась с проблемой захоронения своего сына.

Бизнесмен рассказал, что Ульяненко – обычная русская семья, в которой воспитали героя.

"А первое что от них требуют подонки, которые называют себя местной властью, это чувство стыда за то, что он пошел на войну и погиб. После этой встречи, я считаю, что необходимо еще одно обращение в Государственную Думу. Спасибо тем депутатам, которые поддерживают инициативы о том, чтобы карать этих чиновников не как обычных граждан, а по всей справедливости военного времени – за то неуважение, что они пытаются оказать семьям погибших героев и участникам СВО в целом", – приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин отметил, что российский народ первичен, несмотря на то, что чиновники вытирают об него ноги. Тем не менее, русские понимают истинную ценность своей Родины, даже когда им ничего не угрожает. До многих из них война никогда не доберется, но они готовы идти туда и воевать, продолжил бизнесмен.

"Мой дед во время Великой Отечественной войны был главным инженером шахты и мог отсиживаться дома. Он оставил четверых детей и ушел воевать. Потому что Родина важнее всего. Важнее благополучия, важнее дома и важнее семьи", – подытожил свой комментарий Пригожин.



