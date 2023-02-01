Гонки шоколадных щенков умилили россиян – видео

Гонки шоколадных щенков умилили россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Вид малышей способен растопить любое сердце

Многие жители нашей страны, да и всего мира не представляют свою жизнь без домашних питомцев. Появление в семье пушистых товарищей способно раз и навсегда изменить привычное течение жизни. Особенно мило зверьки смотрятся в раннем детстве. Два очаровательных щенка покорили сердца пользователей интернет-пространства.

Огромное количество лайков набрал видеоролик с двумя милыми щенками шоколадного оттенка. Малыши с самого раннего возраста уже поняли, кто их любимый хозяин и неотступно следуют за ним по пятам. Более того, щеночки бегут за дорогим сердцу человеком наперегонки.

На видео попал момент, когда крошки прикладывали все усилия для того, чтобы догнать уходящего хозяина. Пушистая детвора изо всех сил несется за любимым человеком. В итоге цель была достигнута – крошек взяли на ручки.



Стоит отметить, что щенки испытывают друг к другу самые теплые чувства. Оказавшись в воздухе в непосредственной близости, они начали активно целоваться и обниматься. Такие нежности маленьких зверюшек привели в восторг пользователей Сети, которые отметили, что за щенками можно наблюдать вечно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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