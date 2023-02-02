Романтический ужин двух крысок поразил публику – видео

Романтический ужин двух крысок поразил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Хозяева зверьков горазды на выдумки

Домашние питомцы всегда становятся полноправными членами семейства. Обычно люди заводят дома кошек или собак, однако частенько в квартире появляются более экзотические животные, такие как: хомячки, крыски, хорьки, морские свинки и так далее. Ролик, который произвел фурор в интернет-пространстве, посвящен владельцам двух очаровательных крысок и их питомцам.

Стоит отметить, что далеко не всегда именно животные устраивают своим хозяевам незабываемые представления. Зачастую владельцы зверьков сами способны на выдумки, которые потом обсуждает весь интернет. Так, в социальных сетях распространился видеоролик, на котором хозяева-выдумщики устроили романтический ужин для двух крысок.

Сначала видеокамера сняла парочку, которая проводит время в приятной беседе за накрытым столом. На фоне играет красивая классическая музыка, чувствуется полная идиллия.



Однако неожиданно объектив видеокамеры перемещается вниз, под стол. К огромному удивлению публики там обнаруживаются две крыски, которые также сидят за маленьким столом и, судя по всему, ужинают. Необычная постановка привела интернет-пользователей в бурный восторг. Ролик набрал огромное количество комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Bloomberg: Кремль нашел спасение от самых жестоких санкций Запада

Москва компенсирует ущерб за счет одного фактора

Втягивают в конфликт: НАТО нашла неожиданного "врага" России

Альянс стремится дестабилизировать все мировое пространство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей