Романтический ужин двух крысок поразил публику – видео

Хозяева зверьков горазды на выдумки

Домашние питомцы всегда становятся полноправными членами семейства. Обычно люди заводят дома кошек или собак, однако частенько в квартире появляются более экзотические животные, такие как: хомячки, крыски, хорьки, морские свинки и так далее. Ролик, который произвел фурор в интернет-пространстве, посвящен владельцам двух очаровательных крысок и их питомцам.



Стоит отметить, что далеко не всегда именно животные устраивают своим хозяевам незабываемые представления. Зачастую владельцы зверьков сами способны на выдумки, которые потом обсуждает весь интернет. Так, в социальных сетях распространился видеоролик, на котором хозяева-выдумщики устроили романтический ужин для двух крысок.



Сначала видеокамера сняла парочку, которая проводит время в приятной беседе за накрытым столом. На фоне играет красивая классическая музыка, чувствуется полная идиллия.





Однако неожиданно объектив видеокамеры перемещается вниз, под стол. К огромному удивлению публики там обнаруживаются две крыски, которые также сидят за маленьким столом и, судя по всему, ужинают. Необычная постановка привела интернет-пользователей в бурный восторг. Ролик набрал огромное количество комментариев.

