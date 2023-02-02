Россиян предупредили о невозможности оформить загранпаспорт нового образца

Россиян предупредили о невозможности оформить загранпаспорт нового образца
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Госуслуги" приостановили прием заявлений

Широкий интерес в обществе вызвала информация, которую обнародовали на портале "Госуслуги". Так, с сегодняшнего дня, 2 февраля, временно приостановлен прием заявлений на заграничные паспорта нового образца. Речь идет о документах с электронным носителем информации.

На портале поспешили успокоить жителей нашей страны и объяснили, что данное неудобство носит временный характер и связано исключительно с техническими трудностями. Отдельно отмечается, что лицам, которые уже оформили соответствующее заявление, необходимо дождаться инструкции по дальнейшим действиям.

Стоит отметить, что информация о грядущих трудностях появилась еще в конце января. Россиянам объяснили, что существуют определенные технические трудности на стороне "Гознака". Клиентам рассылали письма с соответствующей информацией.

По расчетам экспертов, ситуацию удастся стабилизировать в течение месяца после завершения работ на ГК "Микрон". Отмечается, что сейчас портал столкнулся с резко возросшим спросом на оформление заграничных паспортов.

Источник: Госуслуги ✓ Надежный источник
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