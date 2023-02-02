Пенсионерка из Подмосковья пожертвовала участникам СВО старинную икону

Россияне очень переживают за наших бойцов

Жители Российской Федерации с замиранием сердца наблюдают за событиями, развернувшимися на территории украинского государства. Люди очень переживают за наших военнослужащих, отправленных в зону проведения спецоперации по демилитаризации Незалежной.



В подмосковном городе Егорьевск сердобольная старушка решила поделиться с бойцами самым дорогим – она передала на передовую редкую и старинную икону.



82-летняя россиянка отдала икону отцу Сергию, который служит в храме при поселке Гридино.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", вскоре священник уедет в зону спецоперации, чтобы поддержать наших военнослужащих. Вместе с ним на фронт отправится икона XIX века.

