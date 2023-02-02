Зачем зимой носить с собой фольгу – совет парикмахера

В зимний период шевелюра особенно страдает

Обладатели длинных волос частенько сталкиваются с одной неприятной проблемой. В зимний период особенно сильно электризуются волосы, в целом шевелюра становится непослушной. Однако существует простое средство, которое поможет усмирить строптивые локоны.

Дельным советом поделилась опытный парикмахер Марина Лапина. Оказалось, что справиться с наэлектризованными волосами помогает кусочек фольги.

Девушка посоветовала взять с собой небольшой лист, свернутый в шарик. Когда наступит время снимать шапку, листик можно развернуть и провести им по всей длине волос. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", такой простой трюк поможет утихомирить волосы.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Bloomberg: Кремль нашел спасение от самых жестоких санкций Запада

Москва компенсирует ущерб за счет одного фактора

Заявление Пентагона о проигрыше Украины спровоцировало скандал

Киев предупредили о поражении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей