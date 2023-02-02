Зачем зимой носить с собой фольгу – совет парикмахера

В зимний период шевелюра особенно страдает

Обладатели длинных волос частенько сталкиваются с одной неприятной проблемой. В зимний период особенно сильно электризуются волосы, в целом шевелюра становится непослушной. Однако существует простое средство, которое поможет усмирить строптивые локоны.



Дельным советом поделилась опытный парикмахер Марина Лапина. Оказалось, что справиться с наэлектризованными волосами помогает кусочек фольги.



Девушка посоветовала взять с собой небольшой лист, свернутый в шарик. Когда наступит время снимать шапку, листик можно развернуть и провести им по всей длине волос. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", такой простой трюк поможет утихомирить волосы.

