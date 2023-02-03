Управляющий планшетом попугай насторожил публику – видео

Пернатого заподозрили в излишней смекалке

В доме практически каждого жителя нашей страны да и всего мира обитают очаровательные зверюшки. Чаще всего в квартирах можно встретить котиков и собак, однако некоторые предпочитают более необычных сожителей. Например, очень весело можно проводить время с милыми попугайчиками.



Более того, эти птицы по праву считаются одними из самых интеллектуальных пернатых. Огромное любопытство у публики вызвал видеоролик, на котором очаровательный зеленый попугайчик самостоятельно пользуется планшетом.



Стоит отметить, что даже люди (особенно преклонного возраста) не всегда сразу могут разобраться со сложным гаджетом, однако у пернатого это не вызвало никаких проблем.





Попугайчик внимательно оценил предлагаемый на YouTube контент, выбрал ролик со своими сородичами и клювом включил запись. Проявление такого высокого уровня интеллекта насторожило интернет-пользователей. Многие удивились, что птичка оказалась такой умной и проявляет интерес к достижениям высоких технологий.

