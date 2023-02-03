Слова политика разбирают на цитаты

Смерть выдающегося государственного деятеля Владимира Жириновского отозвалась в сердцах многих жителей нашей страны. Своеобразный склад характера политика у некоторых вызывал недоумение, однако его аналитический ум и пророческий дар никогда не подвергались сомнению. Очередное пророчество покойного всплыло в Сети.



Слова знаменитого политика касаются событий будущего, 2024 года. Владимир Вольфович предвещал, что этот год окажется еще более тревожным для международного пространства. При этом фокус внимания будет перемещен с территории Незалежной на Восток. Жириновский был уверен, что проблемы с украинским государством померкнут на фоне событий, которые развернутся на Востоке.

"Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина", – предвещал выдающийся политик еще в 2019-м году.

На этом фоне весьма тревожно выглядит ситуация между Ираном и Израилем. Тегеран уже возложил ответственность за недавнюю атаку на объект Минобороны на Тель-Авив. Какие новые потрясения ждут мир, покажет время.

