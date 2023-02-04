Блаженно растянувшаяся в луже свинка умилила публику – видео

Блаженно растянувшаяся в луже свинка умилила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатая умеет получать удовольствие от жизни

Видеоролики с животными – настоящий антистресс. Многие люди часами залипают в интернет-пространстве, просматривая забавные зарисовки из жизни зверюшек. Большой отклик у публики вызвала видеозапись со свинкой, которая нашла отличный способ расслабиться.

Обладательница внушительного пятачка блаженно растянулась в огромной луже с грязью. Денек выдался прекрасный – на улице вовсю светит солнце, а лужа дает вожделенное охлаждение. В расслабленной позе хвостатую и заметили люди, которые решили запечатлеть ее отдых на видеокамеру.

Больше всего народ удивил тот факт, что свинка разместила в воде половину своей морды. Таким образом, потоки воздуха, вырывающиеся из ее ноздрей, забавно бурлят в воде. Однако это абсолютно не смущает живность. По выражению морды свиньи видно, что она находится на седьмом небе от счастья.



Интернет-пользователи пришли в восторг от необычного видеоролика. В комментариях люди пишут, что животный мир для многих стал местом уединения и спокойствия. Как известно, за выходками зверей можно наблюдать вечно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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