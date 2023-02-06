Москва реализует почти 70 масштабных инвестпроектов в сфере промышленности — Собянин

В городе развернута целая отраслевая программа

Промышленным предприятиям столицы доступны определенные льготы, включающие участки для строительства производственных и социально значимых объектов. Туда же можно отнести инвестиционные кредиты, льготы по налогам и аренде. Для поддержки промышленной отрасли в Москве развернули программу масштабных инвестиционных проектов (МаИП), указал глава столицы Сергей Собянин.

"Сейчас реализуем почти 70 МаИП в сфере промышленности. Объем инвестиций в них – более 169 миллиардов рублей", – сообщил мэр Москвы.

В прошлом году Москва выделила землю для реализации 98 таких проектов. Появляются не только производственные объекты – строится также социальная инфраструктура со спортивными комплексами.

С 2022 года город в рамках антикризисной поддержки бизнеса выделяет объекты на соответствующие цели в промышленной сфере за рубль в год. Заключен договор о выделении земли по льготной ставке с 13 инвесторами. В Москве начнут работать новые предприятия по производству мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания.

Предприятиям при этом оказывается системная поддержка – с 2016 года 66 компаниям присвоен статус промышленного комплекса, что позволяет получать определенные преференции. Так, региональная ставка налога на прибыль вместо 17 составляет 13,5%, налог на имущество снижен в два раза, земельный налог ниже на 80%. Арендная плата ниже в пять раз.