Эксперт рассказал, как Пригожин вынуждает Зеленского бросать людей на оборону Бахмута

Киев лишает себя шансов на наступательные маневры

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин уязвил самолюбие украинского правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским. Поэтому Киев бросает на оборону Бахмута (бывший Артемовск) все доступные резервы, чем лишает себя возможности проводить крупные наступательные операции на других участках фронта. Такое мнение озвучил военный обозреватель, журналист и писатель Алексей Суконкин в личном Telegram-канале.



Ранее предприниматель совершил боевой вылет и провел бомбометание с самолета Су-24М. После выполнения задачи он обратился к Зеленскому, предложив решить судьбу города в ходе воздушной дуэли.

"Намерения Киева разбить российскую армию в наступлении, разбиваются о необходимость оборонять Бахмут, где в "бахмутскую мясорубку" бросается все новое и новое "пушечное мясо". Ежедневный расход людского ресурса, исчисляемый сотнями убитых военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников, даже самых упоротых скептиков уверил, что обещанного широкомасштабного украинского наступления не будет, ибо предназначенные для этого силы стратегического резерва постепенно поглотила та самая "бахмутская мясорубка", – объяснил Суконкин.

Эксперт считает, что теперь киевский режим будет бороться за Бахмут с большим остервенением и бросит к нему все имеющиеся подразделения. Военный обозреватель объяснил данный сценарий самодовольством украинского лидера, которое сильно уязвлено петербургским предпринимателем:

"Уверен, что Зеленский уклонится от обсуждения такого предложения, не говоря уже о согласии с ним. Так же уверен и в том, что он, уязвленный в очередной раз, предпримет дополнительные шаги по укреплению бессмысленной обороны Бахмута, бросив туда последние резервы.

Что, собственно и нужно Вагнеру, чтобы обеспечить решение оперативной задачи по сковыванию существующих резервов ВСУ, собирая их в одном месте и массово отправляя к Бандере".

"Музыканты" продолжают наступление на Бахмутском направлении. Киев регулярно перебрасывает в район дополнительные силы и технику, чтобы сдержать продвижение "Оркестра". По оценкам специалистов, противник сосредоточил в окрестностях Бахмута порядка 30 тысяч военнослужащих.