"Котоблюз": котик-певец дал концерт под гитару – видео

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Каждый владелец домашних питомцев может часами рассказывать о выкрутасах, которыми его радуют пушистые сожители. Многие люди также фиксируют необычные способности своих животных на видеокамеру. Концерт, который устроил талантливый черный котик, пришелся по вкусу интернет-пользователям.
Котик обнаружил в себе склонность к пению. В развитии этой способности его поддержал любимый хозяин, который также испытывает особую слабость к музыке. Таким образом, четвероногий товарищ и человек создали полноценный дуэт, который запал в душу пользователям Сети.
В роли певца выступил черный котик. Человеку досталась роль гитариста. Удивительно, но пушистик хорошо понимает, когда нужно вступить в композицию и начать протяжно петь. Музыкант начал наигрывать заводную мелодию на гитаре, а котик с удовольствием поддержал любимого хозяина.
"Котоблюз", – так необычный видеоролик подписали в социальных сетях.
В социальных сетях появилась любопытная информация