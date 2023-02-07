"Котоблюз": котик-певец дал концерт под гитару – видео

Пушистый удивил народ своими навыками

Каждый владелец домашних питомцев может часами рассказывать о выкрутасах, которыми его радуют пушистые сожители. Многие люди также фиксируют необычные способности своих животных на видеокамеру. Концерт, который устроил талантливый черный котик, пришелся по вкусу интернет-пользователям.



Котик обнаружил в себе склонность к пению. В развитии этой способности его поддержал любимый хозяин, который также испытывает особую слабость к музыке. Таким образом, четвероногий товарищ и человек создали полноценный дуэт, который запал в душу пользователям Сети.



В роли певца выступил черный котик. Человеку досталась роль гитариста. Удивительно, но пушистик хорошо понимает, когда нужно вступить в композицию и начать протяжно петь. Музыкант начал наигрывать заводную мелодию на гитаре, а котик с удовольствием поддержал любимого хозяина.



"Котоблюз", – так необычный видеоролик подписали в социальных сетях.

Интернет-пользователи пришли в восторг от творческого контента и отметили, что с большим удовольствием завели бы дома такого же талантливого пушистого певца.