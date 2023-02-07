На Маросейке завершили капитальный ремонт жилого дома начала XX века

На Маросейке завершили капитальный ремонт жилого дома начала XX века
Фото: mos.ru
Здание полностью приведено в порядок с сохранением первоначального облика

В Москве завершено комплексное обновление здания по адресу улица Маросейка, дом 13, строение 1. Заменены инженерные коммуникации, приведены в порядок фасад с крышей и подвалом.

Для сохранения первозданного облика были подобраны самые качественные технологии. Реставрации предшествовала расчистка и обновление штукатурного слоя на фасаде. Работники заделали трещины, восстановили поврежденную кирпичную кладку с отсутствующими фрагментами лепнины. Затем был нанесен биозащитный состав со стойкими красками. Заменили водосток с отливами, оштукатурили цоколь. На крыше была заменена обрешетка с кровлей.

Дом был построен еще в 1912 году с элементами неоклассицизма с многокомплексным планом строения: сквозной проезд во двор, окна разной формы, углубленные в фасад проемы.

Московская программа капремонта относится к одному из наиболее масштабных проектов по модернизации жилья. В программу включили 28 тысяч домов суммарной площадью в 275 млн квадратов. Запланирован ремонт свыше 335 тыс. инженерных систем и замена более 112 тыс. лифтов.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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