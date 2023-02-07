Сергей Собянин: Москва за последние годы стала одним из лидеров среди мировых мегаполисов

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Москва занимает одно из лидирующих мест среди всех мировых мегаполисов благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе встречи с главой государства.
Градоначальник уточнил, что Москва реализовала масштабные проекты, которые позволили ей выйти в лидеры среди мировых городов-миллионников.
Так, город находится на третьей строчке по валовому продукту среди мегаполисов. За пять лет объем инвестиций в Москве вырос вдвое. 40-процентный рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности без учета мощностей Московского нефтеперерабатывающего завода. Учитывая ввод мощностей нового НПЗ, объем отрасли увеличен в два раза.
Прошедший год, указал Собянин, стал испытанием для российской столицы. Однако в условиях беспрецедентного санкционного давления в городе не свернули масштабные программы, которые в скором времени, подчеркнул мэр, дадут хорошую динамику и повысят качество развития города.
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