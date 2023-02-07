Сергей Собянин: Москва за последние годы стала одним из лидеров среди мировых мегаполисов

Город не остановили даже жесточайшие санкции

Москва занимает одно из лидирующих мест среди всех мировых мегаполисов благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе встречи с главой государства.

Градоначальник уточнил, что Москва реализовала масштабные проекты, которые позволили ей выйти в лидеры среди мировых городов-миллионников.

Так, город находится на третьей строчке по валовому продукту среди мегаполисов. За пять лет объем инвестиций в Москве вырос вдвое. 40-процентный рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности без учета мощностей Московского нефтеперерабатывающего завода. Учитывая ввод мощностей нового НПЗ, объем отрасли увеличен в два раза.

Прошедший год, указал Собянин, стал испытанием для российской столицы. Однако в условиях беспрецедентного санкционного давления в городе не свернули масштабные программы, которые в скором времени, подчеркнул мэр, дадут хорошую динамику и повысят качество развития города.