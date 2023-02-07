Третья мировая – не из-за Украины: всплыло жуткое пророчество американского генерала-масона

Третья мировая – не из-за Украины: всплыло жуткое пророчество американского генерала-масона
Фото: www.unsplash.com
От глобального конфликта не скрыться

На фоне резкого ухудшения ситуации на международной арене многие эксперты всерьез начинают обсуждать возможность начала Третьей мировой войны. Масло в огонь подливают пророчества ясновидящих, которые предсказали человечеству серьезные испытания еще много десятилетий назад.

Недавно в интернете-пространстве всплыло послание, оставленное американским генералом-масоном Альбертом Пайком. Ясновидящего называли "черным Папой мирового масонства" и "основателем черного люциферианского масонства". Он жил еще в XIX веке, и уже тогда вызывал большое уважение и трепет у знавших его людей.

Удивительно, но сэр Пайк с точностью предсказал начало Первой и Второй мировых войн. Также он оставил пророчество на Третий глобальный конфликт. Сегодня многим экспертам кажется, что масштабные боевые действия развернутся из-за ситуации, сложившейся на территории украинского государства. Однако генерал-масон придерживался другого мнения.

По словам американского пророка, очередная мировая война начнется из-за Израиля и будет носить религиозный характер. Генерал Пайк утверждал, что в противоборстве схлестнется мусульманский мир и все остальные страны. При этом в результате кровавого конфликта Соединенные Штаты Америки перестанут существовать как государство.

новости партнеров

Запустили авиабомбу: что случилось на месте крушения дрона ВСУ под Калугой

В социальных сетях появилась любопытная информация

Пекин заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России

Действия США подталкивают мир к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей