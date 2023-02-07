От глобального конфликта не скрыться

На фоне резкого ухудшения ситуации на международной арене многие эксперты всерьез начинают обсуждать возможность начала Третьей мировой войны. Масло в огонь подливают пророчества ясновидящих, которые предсказали человечеству серьезные испытания еще много десятилетий назад.



Недавно в интернете-пространстве всплыло послание, оставленное американским генералом-масоном Альбертом Пайком. Ясновидящего называли "черным Папой мирового масонства" и "основателем черного люциферианского масонства". Он жил еще в XIX веке, и уже тогда вызывал большое уважение и трепет у знавших его людей.



Удивительно, но сэр Пайк с точностью предсказал начало Первой и Второй мировых войн. Также он оставил пророчество на Третий глобальный конфликт. Сегодня многим экспертам кажется, что масштабные боевые действия развернутся из-за ситуации, сложившейся на территории украинского государства. Однако генерал-масон придерживался другого мнения.



По словам американского пророка, очередная мировая война начнется из-за Израиля и будет носить религиозный характер. Генерал Пайк утверждал, что в противоборстве схлестнется мусульманский мир и все остальные страны. При этом в результате кровавого конфликта Соединенные Штаты Америки перестанут существовать как государство.