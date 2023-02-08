Пес-геймер устроил истерику из-за прервавшейся игры – видео

Пушистый явно вошел во вкус

Домашние животные очень часто становятся похожими на своих хозяев. Бывает даже звери перенимают привычки своих владельцев. Большой интерес у интернет-публики вызвал видеоролик, на котором пушистый пес с огромным воодушевлением играет в компьютерные игры.



Можно предположить, что его дорогой хозяин – заядлый геймер. По крайней мере, внушительный монитор и прочие прибамбасы свидетельствуют о большом интересе семейства к компьютерным играм. Действительно, даже пушистый товарищ проникся симпатией к виртуальному миру.





На камеру попал момент, когда песик от души бьет лапами по клавиатуре. Судя по всему, у него есть некая своя метода ведения игры. По крайней мере, с точностью можно сказать, что собака контролирует процесс и следит за происходящим на мониторе.



В момент, когда бессовестный хозяин решил прекратить игру и вырубил экран, песик не на шутку разозлился. Он понял, что раунд компьютерной игры прервался по воле его хозяина, и вышел из себя от негодования. Ушастый начал со злостью бить по клавиатуре, а потом и вовсе отшвырнул ее за ненадобностью. Пользователей социальных сетей очень удивило, что собачке удалось разобраться с такой сложной сферой, как компьютерная игра.

