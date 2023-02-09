Молящий о любви песик растрогал публику – видео

Питомец и минуты не может без ласки дорогих хозяев

Домашние любимцы практически с первых дней становятся полноправными членами семьи. Они проводят огромное количество времени с любимыми хозяевами, но всегда нуждаются в дополнительном внимании. Настоящий фурор в интернете-пространстве произвел видеоролик с песиком, который буквально вымаливает у хозяйки обнимашки.



Стоит отметить, что изначально собачке очень повезло. Очевидно, что четвероногого товарища в этой семье очень любят и точно не обижают. Песик настолько привык к ласкам, что не может долго находиться без объятий дорогих людей.



Так, на кадры попал момент ласк между человеком и домашним любимцем. Пса хорошенько нагладили, но ему было мало. Когда хозяйка перестала трепать собачке голову, та принялась вымаливать продолжение обнимашек. Песик с мольбой в глазах и ударом лапки требует у хозяйки, чтобы она не останавливалась и еще почесала ему голову.





Зарисовка из отношений животного и человека получилась очень милой. Интернет-пользователи пришли в восторг от такого проявления любви по отношению к собаке. Больше всего людей растрогало выражение морды песика, который глазами буквально выпрашивал его погладить. Ролик набрал много просмотров и лайков.

