"Развернулся и ушел": капитан президентского вертолета дерзнул перед Путиным

Лидер сам рассказал о случившемся

Во время встречи с представителями авиаотрасли глава России Владимир Путин вспомнил, что по работе ему приходится часто летать, поэтому опасные случаи на его памяти происходили нередко.

К примеру, однажды в один из двигателей попала птица, после чего тот заглох – такое у них происходило многократно, но в первый раз было непонятно, что нужно делать. Президент обратился с командиру судна, спросив о дальнейших действиях, и предложил приземлиться. В ответ пилот заявил, что дотянем.

"Но в конце концов на промежуточный аэродром сели", – вспомнил он.

Был еще один случай. Тогда он вылетел на вертолете, но видимость оказалась затрудненной, а прибыть на местно нужно было срочно. Тогда Путин поручил приземляться. Он отметил, что на тот момент уже был президентом, и после его приказа командир решил лично выйти из своей кабины и пообщаться с лидером.

"Говорит: "Я командир судна – я принимаю решения. Я не полечу." Развернулся и ушел", – рассказал глава страны.

По его словам, во всех сложный ситуациях в авиации выбор всегда нужно делать в пользу безопасности.