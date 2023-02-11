Эрдоган придумал название землетрясениям в Турции

Эрдоган придумал название землетрясениям в Турции
Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Страна не сталкивалась ни с чем подобным в современной истории

Количество жертв в Турции после землетрясения доросло до 21 тысячи человек. Среди них есть и россияне. Пока известно о двух смертях москвичей.

Власти в Анакаре утверждают, что произошедшее по своей мощности можно сравнить со взрывом порядка 500 ядерных бомб. С ними в оценках сходятся и местные физики, которые утверждают, что высвобожденная после землетрясения энергия равноценна по разрыву сотни бомб.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил все с толчками, которые потрясли страну в 1999-ом году. По его словам, произошедшие 6 февраля были сильнее в три раза. Лидер назвал инциденты в стране "катастрофой века", отметив, что она привела к разрушениям даже в 500 км от эпицентра.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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