Российский производитель лекарства от рака пожаловался на недобросовестную конкуренцию

Американская компания через своих представителей пытается отстоять единоличное господство на многомиллиардном рынке РФ

Россияне, борющиеся с онкологическими заболеваниями, столкнулись в последнее время с еще одной опасностью – поставки необходимых им импортных лекарственных препаратов могут прекратиться в любой момент. Российские производители увеличили выпуск отечественной продукции, в том числе аналогов и дженериков, удвоили усилия по разработке новых собственных формул. Однако недобросовестные конкуренты развернули против них настоящую войну, жертвами которой могут стать пациенты.



Одним из самых востребованных в онкотерапии препаратов является пембролизумаб. В России его реализует компания "Р-Фарм": она завозит из-за рубежа препарат под торговым наименованием Китруда® (Keytruda) американского концерна MSD. Этот концерн уже проявил себя как ненадежный партнер. Сначала, в марте 2022 г., там объявили о прекращении инвестиций в фармдеятельность на территории РФ, в том числе в научные разработки и лабораторные исследования, но обещали продолжать поставки лекарств и вакцин. Но уже летом заявили, что больше не будут поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, заверяя при этом, что лекарствами будут обеспечивать российских пациентов по-прежнему.

Созданная в 2022 г. специальная межведомственная комиссия Минздрава РФ по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении России ограничительных мер внесла пембролизумаб в этот перечень одним из первых. Собственно, сейчас ситуация сложилась такая, что препарат в страну поступает, но перебои с поставками "Китруды" периодически отмечаются. В результате врачи вынуждены подбирать другую терапию пациентам, ведь люди с онкологией на последней стадии просто не могут ждать, когда поступит препарат – и волноваться, поступит ли вообще.

На этом фоне сообщение, что известная российская биотехнологическая компания "БИОКАД" зарегистрировала 2 декабря 2022 г. препарат "Пемброриа" на основе действующего вещества пембролизумаб, стало настоящим лучом надежды для многих больных, борющихся с раком, их семей, лечащих врачей. Но, как выяснилось, не для конкурентов. У АО "Р-Фарм" нет ни одного собственного патента на пембролизумаб. Все они принадлежат зарубежной компании.

16 декабря 2022 г. АО "Р-Фарм" разослало контрагентам письмо (есть в распоряжении редакции) с предупреждением, что если они будут закупать "Пемброрию", то станут чуть ли не соучастниками преступления. По мнению "Р-Фарм", основанием для уголовной ответственности станет нарушение патентов, принадлежащих западным производителям пембролизумаба.

Вот только пембролизумаб – это международное непатентованное наименование фармацевтического вещества, которое рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения и является общественной собственностью. То есть у него нет правообладателя. Патент можно получить на лекарство, где используется вещество, в данном случае на "Китруду". Но у "Пембрории", утверждает "БИОКАД", уникальный состав, отличающийся от препарата "Китруда". Использование в производстве нового лекарственного средства МНН пембролизумаб не может нарушать ничьих патентных прав, поэтому обвинения АО "Р-Фарм" безосновательны и, по мнению, АО "БИОКАД", имеют все признаки недобросовестной конкуренции.

Сейчас компания "БИОКАД" отстаивает права через Федеральную антимонопольную службу (заявление есть в распоряжении редакции). Ведь речь не только о подрыве ее деловой репутации и вмешательстве в отношения с партнерами. Налицо попытка помешать выходу на отечественный рынок востребованного лекарства, которое раньше в Россию поставлял исключительно западный фармацевтический концерн MSD со штаб-квартирой в США, причем в огромных количествах: объем закупок Россией пембролизумаба только в 2022 г. составил 29,6 млрд рублей.

По факту "Пемброриа" – это препарат, разработанный российскими учеными, производящийся из российского сырья на заводах, расположенных на территории России. Более того, он на четверть дешевле "Китруды", которую так продвигает "Р-Фарм", угрожая закупщикам, в том числе больницам, аптекам, дистрибьюторам. Примечательно, что как только у "Китруды" появился российский биоаналог, на него тут же сбросили цену: вместо прежних 170 – 180 тыс. рублей его предлагают по 108 – 120 тысяч.

Кстати, интересная деталь: у "Р-Фарм" в последнее время фиксируется дефицит еще одного востребованного окнкопрепарата – "Версаво" (действующее вещество бевацизумаб). 26 января 2023 года компания разослала партнерам письмо (есть в распоряжении редакции), в котором информирует о дефиците "Версаво" в более востребованной дозировке 16 мл. Взамен предлагается препарат в дозировке 4 мл. Больницам данное предложение вряд ли может быть интересно, так как закупка препаратов в маленьких дозировках неизбежно повлечет за собой рост затрат.



По факту сейчас в ход пошли все средства, чтобы удержать за собой многомиллиардный российский рынок – рынок, который, как показывает пример по другим фармпрепаратам, западный производитель легко может покинуть в любой момент в угоду политической конъюнктуре, совершенно не заботясь о пациентах.