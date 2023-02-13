Гонки хомячков заставили народ хохотать – видео

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Владельцы домашних питомцев могут часами рассказывать о необычных фотосессиях своих любимых пушистых сожителей. Действительно, для многих зверьки стали отличным антистрессом, который позволяет справиться со сложностями и перипетиями в современной жизни. Так, настоящий фурор в интернет-пространстве произвели спортивные гонки двух хомячков.
Хозяева решили хорошенько поразвлечься и вместо спортивных болидов запустили на импровизированную гоночную полосу пушистиков. Стоит отметить, что хомячки были не против поучаствовать в различении, которое для них придумали люди.
Большое внимание у интернет-пользователей вызывал видеоролик, на котором хозяйка запускает двух хомячков посоревноваться. В спортивном забеге зверьки должны продемонстрировать, кто из них самый шустрый.
Кадры действительно получились очень красочными. Грызуны отчаянно ринулись вперед и всеми силами пытались как можно быстрее пройти дистанцию. Их старания были вознаграждены бесчисленным множеством комментариев и огромным количеством лайков.
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