Любопытный кот чуть не стал жертвой баскетбольной сетки – видео

Любопытный кот чуть не стал жертвой баскетбольной сетки – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш забрался, куда не следует

Домашние животные постоянно устраивают своим хозяевам удивительные представления. Особой изобретательностью в этом вопросе отличаются коты. Как известно, усатые обладают обостренным чувством любопытства и готовы сунуть свой мохнатый нос в самые неожиданные места.

Так, хозяин, вернувшись домой, был весьма удивлен открывшейся его взору картине. Оказалось, что пока он отсутствовал, любимый котик решил поиграть в баскетбол. По крайней мере, у ушастого вызвала огромный интерес баскетбольная сетка. В нее-то он и угодил.

К сожалению, у котика не оказалось должного мастерства, чтобы самостоятельно выбраться из страшной ловушки. В итоге пушистик оказался заперт на высоте баскетбольного кольца. Разумеется, такое местоположение перепугало несчастного.



Когда спаситель-хозяин наконец-то вернулся домой, котик истошно орал – пушистик не своим голосом призывал человека на помощь. К счастью, все завершилось благополучно и любопытный зверек был извлечен из лап коварной баскетбольный сетки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Почему Россия оставляла освобожденные территории

Ситуацию прокомментировали на высоком уровне

Условия для нового наступления: экс-глава ЦРУ "раскрыл" планы России

Американские военные в оба глаза следят за действиями России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей