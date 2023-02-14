Любопытный кот чуть не стал жертвой баскетбольной сетки – видео

Малыш забрался, куда не следует

Домашние животные постоянно устраивают своим хозяевам удивительные представления. Особой изобретательностью в этом вопросе отличаются коты. Как известно, усатые обладают обостренным чувством любопытства и готовы сунуть свой мохнатый нос в самые неожиданные места.



Так, хозяин, вернувшись домой, был весьма удивлен открывшейся его взору картине. Оказалось, что пока он отсутствовал, любимый котик решил поиграть в баскетбол. По крайней мере, у ушастого вызвала огромный интерес баскетбольная сетка. В нее-то он и угодил.



К сожалению, у котика не оказалось должного мастерства, чтобы самостоятельно выбраться из страшной ловушки. В итоге пушистик оказался заперт на высоте баскетбольного кольца. Разумеется, такое местоположение перепугало несчастного.





Когда спаситель-хозяин наконец-то вернулся домой, котик истошно орал – пушистик не своим голосом призывал человека на помощь. К счастью, все завершилось благополучно и любопытный зверек был извлечен из лап коварной баскетбольный сетки.

