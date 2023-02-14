Детско-взрослая поликлиника на Уржумской улице приняла первых пациентов — Собянин

Медучреждение построили и сдали в двухлетний срок

В районе Свиблово на Уржумской улице открылась новая детско-взрослая поликлиника, принявшая 14 февраля первых пациентов. Здание построили и сдали всего лишь за два года, указал мэр столицы Сергей Собянин, осмотревший новую поликлинику.

"В этом году еще заложим хорошую школу. И сделаем вам свой центр "Свиблово", ярмарочную площадь обустроим – будете праздники все справлять у себя", – пообещал мэр.

Глава Москвы посетил отделение рентгенологической диагностики и офтальмологический кабинет, где созданы все условия для лечения практически всех недугов, которые могут быть у детей – включая миопию, амблиопию и косоглазие. Уникальная современная техника диагностирует заболевание на раннем этапе.

Посещаемость поликлиники – 800 человек в смену. Медучреждение оснастили современным оборудованием, обустроили пространством с диванами и зонами отдыха для медперсонала, рабочие места подключили к ЕМИАС.

"Важнейшая городская программа – строительство 32 новых поликлиник в разных районах города. 9 из них уже готовы. До 2025 года планируем построить ещё 23 поликлиники", – сообщил Собянин.