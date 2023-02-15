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Серьезные перемены в мировом пространстве беспокоят многих жителей нашей страны. Вооруженные конфликты, а также природные катаклизмы не вселяют уверенность в завтрашний день. Масло огонь подлили в Организации Объединенных Наций.
Так, генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш объявил, что изменения климата способны обернуться глобальной катастрофой для всего мира. Высокопоставленный эксперт пояснил: весьма вероятно резкое повышение уровня моря, что приведет к затоплению целых государств.
В частности, в зоне риска находятся Индия, Бангладеш, Нидерланды и Китайская Народная Республика, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Гутерриш подчеркнул, что такие трагические события могут привести к исходу народов "в библейских масштабах". Разумеется, людям придется искать для себя новые территории для жизни. По словам генсека ООН, под угрозой оказались порядка 900 миллионов человек. Речь идет о людях, которые проживают в низменных прибрежных районах.
Также отмечается, что последствия глобального потепления приведут к страшным разрушениям в таких мегаполисах, как Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Шанхай, Копенгаген, Бангкок и других.
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