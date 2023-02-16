Победивший законы физики кот поразил россиян – видео

Сила гравитации не страшна пушистому

Видеоролики, на которых запечатлены необыкновенные приключения усатых и хвостатых любимцев человека, получили огромную популярность. Люди могут часами наблюдать за тем, как четвероногие товарищи развлекают себя и окружающих. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с котенком, который сумел победить законы тяготения.



Все началось с того, что ушастый решил отдохнуть на корпусе кондиционера, закрепленного на стене. Судя по всему, через некоторое время котику надоело наблюдать за всеми свысока и он решил спуститься со своего пьедестала. Однако вместо лестницы, рядом его ждала голая стена. Карабкаться по такому покрытию, казалось бы, невозможно, но не для хвостатого ниндзя.





Некоторое время котик внимательно изучал ситуацию, затем оценил свои возможности и ринулся покорять тяжелый спуск. Стоит отметить, что эта задача далась котику относительно легко. Буквально в несколько приемов мохнатый друг человека спустился по гладкой стене, крепко цепляясь за нее лапками, и преспокойно отправился по своим делам.



Интернет-пользователи пришли в восторг от такого контента и отметили видеоролик множеством комментариев и лайков.

