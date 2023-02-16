15 митингов в 15 городах: пайщики "Бест Вей" защищают свои права

В ряде других городов мероприятие не согласовали из-за коронавирусных ограничений

Митинги в защиту кооперации и кооператива "Бест Вей" прошли 15 февраля 2023 года в 15 городах России: Новосибирске, Казани, Челябинске, Иркутске, Мурманске, Ижевске, Белгороде, Кирове, Оренбурге, Барнауле, Улан-Удэ, Чите, Сыктывкаре, Абакане, Чайковском Пермского края. В каждом митинге приняли участие десятки пайщиков и сочувствующих. Главное требование – разблокировка работы кооператива.

"На митинге присутствовали двое представителей городской администрации и человек пять полицейских, – говорит Маргарита А., участник митинга в одном из сибирских городов. – Присутствовали также СМИ, в том числе наш местный телеканал, который брал интервью у пайщиков".

"Возле нас были представители администрации, шесть полицейских и трое в штатском, – рассказывает "Утру.ру" соорганизатор другого сибирского митинга. – Наблюдали за тем, чтобы мы ничего не нарушили, проводя мероприятие. После митинга представители администрации признались: они опасались, что заявленные цели митинга – только повод, и прозвучат призывы к незаконным действиям. Они удовлетворены тем, что опасения не подтвердились".

"А у нас администрация недовольна тем, что на плакатах были упомянуты Сбербанк и Центробанк, – говорит Ирина Р., соорганизатор одного из митингов в европейской части страны. – Хотя перед митингом представители полиции просмотрели все плакаты и нарушений не нашли".

"У нас с дочерьми сейчас крохотная квартирка, мы надеялись прошедшей осенью купить новую квартиру с помощью кооператива, – пояснила "Утру.ру" причины своего участия в митинге пайщица из Мурманска пенсионерка Наталья Васильевна М. – Первоначальный паевой взнос внесли, очередь в кооперативе отстояли, квартиру подобрали, но из-за блокировки счетов никак не можем воспользоваться собственными финансовыми средствами: купить подобранную квартиру. Слава Богу, она пока не "уплыла". Нужно срочно разблокировать счета, чтобы мы могли приступить к оформлению".

"Моя мама приобрела с помощью кооператива квартиру, – рассказывает нашему изданию поддерживающий требования митингов самозанятый из Сургута Алексей Л. – Я накапливал на счете в кооперативе средства для приобретения квартиры и для себя. Но мама, к сожалению, скончалась от ковида, квартира для себя мне оказалась не нужна. Из-за блокировки работы кооператива, изъятия у него документации я почти год не могу ни вступить в наследство, ни получить назад паевые средства по второй квартире".

По словам представителей кооператива, уже год работа "Бест Вей" фактически заблокирована. Его счета систематически арестовываются по инициативе следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследующей уже два года дело, которое она считает связанным с кооперативом "Бест Вей", либо блокируются банками в рамках процедур комплаенс. После возбуждения уголовного дела ЦБ в ноябре 2022 года внес кооператив в предупредительный список.

Из-за ареста/блокировки счетов пайщики не могут ни приобрести квартиры, деньги на которые перечислили, ни вернуть финансовые средства – хотя на счетах согласно судебным документам (имеются в распоряжении редакции) 3,8 млрд рублей. Причем арестованные счета пополняются, так как пайщики продолжают платить членские взносы и расплачиваться с кооперативом за приобретенные им квартиры.

По словам представителя совета кооператива, арест несколько раз снимался судом:

"И сейчас ареста юридически нет: арест двух самых больших из трех счетов кооператива не был продлен судом с 19 января 2023 года, – говорит он. – Однако банки отказываются разблокировать счета, ссылаясь на то, что постановление суда не вступило в законную силу – не прошло апелляционную и кассационную инстанции".

Как поясняют адвокаты кооператива, это нонсенс: судебные постановления об обеспечительных мерах действуют сразу после принятия, а не после того, как "устоят" при обжалованиях.

"Был короткий период летом прошлого года, когда нам удалось и юридически добиться снятия ареста, и фактически платежи, хотя и с большим трудом, но проходили, – поясняет один из адвокатов кооператив. – В этот период кооператив успел рассчитаться с 216 пайщиками. Но желающих получить назад свои паевые средства еще около тысячи, и платежи в их адрес кооператив из-за блокировки счетов провести не может: платежки просто не обрабатываются. Мы подаем иски к банкам, блокирующим платежи".

Парадокс в том, говорит адвокат, что в уголовном деле "Бест Вей" – фактически, третье лицо: обвинения касаются работы компании высокодоходных инвестиций, контролировавшейся одним из прежних руководителей кооператива, причем переставшим исполнять управленческие полномочия в кооперативе почти два года назад. Кооператив "привязывается" к разбирательству как якобы часть некоего холдинга, которого юридически не существовало. К тому же сумма ущерба, фигурирующая в уголовном деле, – 115 млн рублей, на фоне суммы активов кооператива – более 15 млрд рублей (денежные средства и недвижимость), несущественна.

"Пайщики кооператива направили не одну тысячу обращений в органы власти, – поясняет один из организаторов митингов. – Но это не помогло: мы получали отписки. Митинги – следующий шаг к тому, чтобы добиться от властей содержательной реакции, чтобы руководство правоохранительных органов разобралось в ситуации. Разумеется, одновременно мы подаем исковые заявления к следственной группе и к банкам".