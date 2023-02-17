Хитроумный способ чайки обзавестись обедом поразил россиян – видео

Пернатая оказалась весьма смышленой

В период, когда страна переживает не самые лучшие времена, отличным способом отвлечься от насущных проблем является просмотр развлекательного контента. В этом вопросе огромную популярность получили видеоролики с представителями животного мира. Например, оказалось, что некоторые пернатые обладают весьма высоким уровнем айкью.



Так, чайка овладела необычным способом приготовления свежего обеда. Пернатая догадалась, что дождевые черви самым активным образом реагируют на звуки ливня, и в момент, когда идет дождь, выбираются на поверхность – практически сами готовы прыгать в клюв проголодавшейся птички.



Чайка с умом использовала это знание. Пернатая лапками научилась имитировать звуки дождя, активно похлопывая ими по земле. В итоге такой нехитрый способ обеспечил птичку свежим обедом, а интернет-пользователей привел в восторг.





Действительно, мало кто мог предположить, что представительница пернатых окажется столь смышленой и сумеет обеспечить себя свежей трапезой, не тратя на это особых усилий. Необычный видеоролик набрал огромное количество просмотров в социальных сетях. Люди с готовностью проводят время за расслабляющим контентом.

