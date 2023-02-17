К концу 2023 года по Москве будут курсировать только удобные для всех пассажиров трамваи с низким полом — Собянин

К концу 2023 года по Москве будут курсировать только удобные для всех пассажиров трамваи с низким полом — Собянин
Фото: АГН Москва
Город закупается исключительно у отечественных производителей

В Москва в 2023 году планируется полное завершение городского трамвайного парка – на смену отслужившему транспорту должны прийти комфортабельные вагоны с низким полом. Город закупает вагоны исключительно у отечественного производителя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города уточнил, что столица таким образом оказывает поддержку отечественному машиностроению. А последнее, в свою очередь, использует для производства российские материалы.

"Наш город невозможно представить без трамваев. И мы многое делаем для того, чтобы этот вид транспорта развивался", – указал градоначальник.

В ближайшие три годы в Москву поступят 150 вагонов нового поколения, что позволит еще больше расширить парк. Низкопольные трамваи – транспорт, удобный как для маломобильных и пожилых людей, так и для пассажиров с детьми.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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