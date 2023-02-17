Пригожин сообщил, что Финляндия не входит в сферу интересов Агентства интернет-исследований

Пригожин сообщил, что Финляндия не входит в сферу интересов Агентства интернет-исследований
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Cкандинавская страна остается дружественной для России

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы журналиста финского издания MTV News, отметив, что Финляндия является дружественной страной для России. Так же бизнесмен рассказал о судьбе 20 солдат из Финляндии.

Евгений Пригожин сообщил, что четыре из них погибли и один пропал без вести. Также журналистов интересовало планирует ли предприниматель применять на территории Финляндии методы Агентства интернет-исследований. Бизнесмен подчеркнул, что скандинавская страна не входит в сферу интересов АИИ и является для России дружественной.

"Финляндия всегда была для нас дружественной страной, и моя двоюродная прабабушка по национальности финка. Финляндия никоим образом не входит в сферу наших интересов и всегда воспринималась нами как партнер", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова предпринимателя.

Рассказал Пригожин и о дальнейших целях ЧВК "Вагнер". По его словам, сейчас подразделения "Вагнера" воюют на территории России и вторгаться в Украину планов нет, иронично отметив, что Финляндия с Украиной не граничат. 

Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник
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