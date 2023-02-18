Телефонные мошенники придумали новую схему по "разводу" россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему по "разводу" россиян
Jens Büttner/www.globallookpress.com
В ход идут иностранные операторы

Телефонные мошенники стали пользоваться международными номерами телефонов – теперь россиянам звонят с использованием кодов Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна. Номера с последним в январе 2023 года блокировались чаще всего.

Любой код может использоваться для подмены номера. Такую услугу оказывают многие операторы. Она вполне легальна и востребована, прежде всего, бизнесом, маскирующим прямые контакты своих сотрудников.

Из-за сокращения количества российских номеров, которые доступны для подмены, мошенникам пришлось заняться поисками иностранных источников. В конце прошлого года наибольшее количество нежелательных звонков поступало с номерами Турции, Казахстана и Ирана.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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