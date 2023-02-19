Популярный праздник сопровождается калорийной пищей

Уже совсем скоро жители нашей страны будут отмечать важный традиционный праздник – Масленицу. Как известно, в период празднования этого торжества принято активно печь и лакомиться блинчиками. При этом очевидно, что такой рацион может привести к стремительному набору веса. Как не растолстеть во время Масленицы, рассказала опытный врач Екатерина Кашух.



Разумеется, как отметила специалист, в первую очередь, нужно знать меру и не накидываться на стопку блинов с глазами голодного зверя. Также нужно уделить особое внимание начинке. Лучше отдавать предпочтение низкокалорийным наполнителям. Например, в блинчик можно завернуть фрукты.



Еще одна хитрость, которой поделилась специалист – снижение калорийности самих блинов. Так, можно заменить привычную муку цельнозерновой. Это поможет сделать блинчики более диетическими, а также полезными. Кроме того, люди, которые не хотят потолстеть за Масленицу, во время приготовления традиционного угощения могут заменить молоко водой, а сахарный песок – подсластителями. Такие хитрые приемы помогут пережить Масленицу без серьезных последствий для фигуры.

