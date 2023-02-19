Оседлавший друга пес насмешил публику – видео

Песик решил не тратить свою энергию

Сегодня, когда страна столкнулась со сложными испытаниями, все большую популярность набирают видеоролики, которые позволяют хорошо провести время и расслабиться. Отличным вариантом отвлечься от насущных проблем является просмотр усато-хвостатого контента. Записи с выходками домашних животных пользуются большим спросом в интернет-пространстве.



Так, забавный видеоролик из жизни двух собак-друзей заставил пользователей социальных сетей покатиться со смеху. Судя по всему, пушистые отлично ладят друг с другом. По крайней мере, им очень приятно проводить время вместе – вдвоем всегда есть, чем заняться.



Впрочем, один из песиков явно старается изъять выгоду из дружбы с крупной собакой. Наглый пушистик решил, что не стоит тратить собственную энергию, когда рядом есть надежный друг. Так, во время прогулки мелкий хулиган настолько охамел, что забрался на спину своему товарищу.





Таким образом песик решил преодолеть некоторое расстояние. Судя по всему, пользоваться собственными лапами ему было лень. Необычная прогулка двух собак порадовала интернет-пользователей и подняла им настроение.

