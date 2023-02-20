Экономист рассказал о рисках при досрочном погашении кредита

Сэкономить можно, однако можно и "влететь" в новые штрафы

Банкам запрещено отказывать заемщикам в досрочном погашении кредитов – равно, как и брать за это комиссию и налагать штраф. Соответствующие изменения действуют на законодательном уровне в РФ с 2011 года. По словам финансового эксперта Сергея Григоряна, у досрочного закрытия долгов, несмотря на все преимущества, имеется и другая сторона медали.

Так, заемщики нередко расходуют средства из своей подушки безопасности, идя на риски – так человек лишается свободных денег. Финансовая безопасность в таком случае страдает. Никто не отменял непредвиденных ситуаций, в которых могут потребоваться деньги.

Нередко многие считают, что внесение определенной суммы в счет долга позволяет пропустить очередной платеж. Это не так: в независимости от условий досрочного погашения нужно по договору оставить определенную сумму для списания, чтобы не было просрочек и штрафов.



Помните, что максимальные проценты начисляют в самом начале срока. Так что, если ваш заем гасится уже три года, а остался всего один, спешить с погашением смысла не имеет. Выгода же будет максимальной.