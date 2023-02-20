Экономист рассказал о рисках при досрочном погашении кредита

Экономист рассказал о рисках при досрочном погашении кредита
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Сэкономить можно, однако можно и "влететь" в новые штрафы

Банкам запрещено отказывать заемщикам в досрочном погашении кредитов – равно, как и брать за это комиссию и налагать штраф. Соответствующие изменения действуют на законодательном уровне в РФ с 2011 года. По словам финансового эксперта Сергея Григоряна, у досрочного закрытия долгов, несмотря на все преимущества, имеется и другая сторона медали.

Так, заемщики нередко расходуют средства из своей подушки безопасности, идя на риски – так человек лишается свободных денег. Финансовая безопасность в таком случае страдает. Никто не отменял непредвиденных ситуаций, в которых могут потребоваться деньги. 

Нередко многие считают, что внесение определенной суммы в счет долга позволяет пропустить очередной платеж. Это не так: в независимости от условий досрочного погашения нужно по договору оставить определенную сумму для списания, чтобы не было просрочек и штрафов.

Помните, что максимальные проценты начисляют в самом начале срока. Так что, если ваш заем гасится уже три года, а остался всего один, спешить с погашением смысла не имеет. Выгода же будет максимальной.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
новости партнеров

Группа "Центр" нанесла комплексное огневое поражение ВСУ

Наши бойцы уверенно перемалывают противника

Блинкен назвал новую страну-"цель" России

Американцы продолжают создавать образ империи зла вокруг Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей