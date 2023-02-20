Последняя перепись населения в России привела к шокирующему результату

Русских стало на пять миллионов меньше

Проведенная в 2020 году Всероссийская перепись населения выявила, что количество граждан, которые отказываются указывать в графе "национальность" что-либо, рекордно сократилось. Эксперты не ожидали такой тенденции в стране, а ее масштабы и вовсе оказались шокирующими.

Всего 16,6 млн человек отказались причислять себя к какому-либо народу. Примерно столько же не стали указывать, какой язык для них является родным. В результате, по сравнению с данными 2010 года, число "русских" сократилось на пять млн, отказавшихся указывать свою национальность увеличилось на 11 млн.

Аналитики утверждают, что ценность этнической идентичности сильно снизилась у молодежи, поскольку в повседневности перестали использовать понятие "национальность". В Госдуме считают это проблемой, и просят отнестись к этому серьезно, проведя дополнительные исследования такой тенденции. Депутаты утверждают, что в будущем это может привести к тому, что вырастет поколение, для которого "значимость семьи, ее истории и корней размывается".

При этом эксперты отмечают, что перепись населения два года назад вряд ли была репрезентативной, поскольку на смогла охватить достаточный сегмент молодежной аудитории. Дополнительные проблемы были вызваны социальными факторами – пандемией, постоянными переносами сроков и подобными.

Также специалисты по переписи населения утверждают, что с каждым годом люди все сильней стараются избегать участия в процедуре – такая тенденция сейчас наблюдается во всех странах.