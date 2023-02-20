Ясновидящие пытаются заглянуть в будущее

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, находится в зоне пристального внимания всего мирового сообщества. Современные ясновидящие и эксперты стараются спрогнозировать, чем закончится дело. Любопытным пророчеством поделился известный российский футуролог Сергей Переслегин.



Отечественный писатель-фантаст и философ считает, что в самое ближайшее время конфликтная ситуация в Незалежной будет разрешена. По мнению военного историка, уже через два-три месяца киевский режим сложит оружие.

Футуролог объяснил, что в весенний период ход проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства заметно замедлится. При этом возможны вспышки эскалации, однако к завершению весеннего периода ситуация будет решена.

К сожалению, в дальнейшем судьба человечества не выглядит оптимистичной. Футуролог добавил, что уже в будущем, 2024-м году, возможно развязывание глобального конфликта, в который будет втянут практически весь мир. Таким образом, международному сообществу стоит готовиться к новым испытаниям.