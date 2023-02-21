Попугай-футболист поразил народ мастерством – видео

Попугай-футболист поразил народ мастерством – видео
Фото: www.unsplash.com
Пернатый оказался настоящим профессионалом

В последнее время контент с необычным поведением домашних питомцев набирает все большую популярность. Люди ищут возможность отвлечься от насущных проблем в просмотре развлекательного контента. Огромную популярность в социальных сетях набрал видеоролик с попугаем, который продемонстрировал отличные спортивные навыки.

Судя по всему, пернатый неровно дышит к играм с мячом. Попугай обзавелся подходящим под его размеры шариком и начал гонять его по квартире. При этом, стоит отметить, что крылатый действует весьма профессионально. Он мастерски обходит препятствия, пиная мяч лапкой.

Авторы забавного видеоролика придумали остроумную подпись к материалу:

"Готовится к следующему Чемпионату мира", – значится под видео.

В комментариях интернет-пользователи признались, что поражены способностями попугая. Некоторые в шутку отметили, что пернатый мог бы поделиться своим опытом с российскими футболистами, которые иногда сильно расстраивают преданных болельщиков. Пользователи Сети поддержали попугая-футболиста восторженными комментариями и лайками.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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