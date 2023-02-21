Сергей Собянин: трассу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево введут в эксплуатацию осенью 2023 года

Для жителей ТиНАО возводят четырехполосную трассу

Новая трасса станет для жителей Троицка и соседних населенных пунктов позволит с комфортом добраться до станций второго Московского центрального диаметра. Дорога, соединяющая Калужское шоссе с Варшавским, появится осенью 2023-го, и откроет прямой путь между жителями Троицкого и Новомосковского кругов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Четырехполосная трасса Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево протяженностью 11,9 километра будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали Калужское шоссе – Яковлево", – уточнил глава города.

Жителям ТиНАО станет гораздо удобнее передвигаться между Троицком и Щербинкой, поселениями Рязановским и Десеновским. Откроются альтернативные пути выезда на Калужское и Варшавское шоссе.

"После образования ТиНАО Москвы здесь построили больше 350 километров дорог, до конца года запустим еще 70 километров", – добавил Собянин.